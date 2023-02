Retraites : la concession du gouvernement qui pourrait accroître le nombre de départs anticipés

Après le report de l'âge légal de départ à la retraite, ramené de 65 à 64 ans, et l'extension de la pension minimum (1.200 euros) aux retraités actuels, le gouvernement vient de faire une nouvelle concession sur son projet de réforme des retraites. Pour tenter de calmer la grogne populaire, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé que les actifs ayant entamé leur carrière entre 20 et 21 ans pourront bénéficier du dispositif de carrières longues. Ces salariés partiront donc dès 63 ans, avec 43 années de cotisations, au lieu des 64 ans prévus initialement. Par conséquent, le nombre de départs avant l'âge légal, qui concernait déjà quatre personnes sur dix, va encore flamber.

30.000 nouveaux départs anticipés chaque année

Chaque année, environ 30.000 personnes supplémentaires pourront en effet prendre leur retraite avant 64 ans. Un nombre loin d'être anodin puisque cela pourrait représenter 5% des départs anticipés tous les ans. "Aujourd'hui, on a 25% de personnes qui partent avant l'âge légal donc avant 62 ans. Dans la première présentation de la réforme, on montait à 40%, et là avec cette exception pour ceux qui ont commencé leur carrière à 20 ans, on se rapproche des 50%", souligne Emmanuel Grimaud, président de la société Maximis Retraites.

Sur les 650.000 personnes qui partent à la retraite chaque année, 250.000 le font avant l'âge légal. Dans la plupart des cas, ils bénéficient du dispositif carrières longues. De son côté Matignon retient une fourchette basse, estimant que la part des Français qui ne travailleront pas jusqu'à 64 ans n'augmentera que de 2 à 3%.