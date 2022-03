Retour des tests Covid : à Paris, comment une pharmacie s'adapte à la forte demande

REPORTAGE

"File d'attente pour les tests Covid", peut-on lire sur le panneau posé devant cette pharmacie du 15e arrondissement de Paris. À l'intérieur, toutes les cinq minutes, entre un nouveau client. "Entre dix et 20 tests par jour il y a dix jours, et là on est à plus de 100", détaille la pharmacienne, Lorraine Kadoche. Cette professionnelle doit composer avec le retour en force des tests dans les officines. Plus de 217.000 nouveaux cas ont été comptabilisés pour la journée de mardi, un record depuis le 8 février. Face à cette nouvelle ruée, la pharmacie a dû revoir ses moyens humains à la hausse.

La difficulté de gérer "plus de 100 tests par jour"

"On n'avait plus de préleveurs qui venaient faire les tests, on les faisait nous même", indique la pharmacienne au micro d'Europe 1. "Là, on a dû refaire appel à quelqu'un car c'était trop difficile de gérer plus de 100 tests par jour pour l'équipe." Lorraine Kadoche est aussi agacée par les clients qui entrent dans la pharmacie sans masque. Pour elle, la fin de son port obligatoire explique la recrudescence des cas. "Tous les gens qui sont positifs ne respectent aucun geste barrière", lance-t-elle.

Pour beaucoup, les clients sont cas contact de collègues de travail. C'est le cas par exemple de Nicolas, masque sous le nez, qui attend les résultats devant la tente de tests, sur le trottoir, à quelques mètres de l'officine. "J'ai un collègue qui a le Covid. Il était malade, donc il s'est fait tester, et il était positif. Comme il l'a signalé, on est cas contact", raconte-t-il sur Europe 1. À la fin de cette journée, les tests parlent d'eux-mêmes quant à la recrudescence de l'épidémie : un tiers se sont révélés positifs.