Restos du Cœur : à Wattrelos, le prêt de 10 camions et le don de Bernard Arnault apportent du réconfort

Des camions saccagés. Voici ce qu'ont découvert ces bénévoles des Restos du Cœur à Wattrelos dans le Nord le week-end dernier. Cet acte de malveillance dirigé contre les véhicules de l'association a suscité une certaine sidération, venue s'ajouter aux inquiétudes liées aux difficultés financières de l'association, sur fonds d'inflation et de hausse de la demande.

L'État a déjà promis une aide de 15 millions d'euros tandis que la famille de Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, a annoncé le versement de 10 millions d'euros en faveur de l'association. Un élan de solidarité, également suivi par plusieurs grandes enseignes - Carrefour, Intermarché ou encore Super U - et qui réchauffe le cœur des bénévoles. À Wattrelos, dix camions ont été prêtés en urgence à l'entrepôt central d'où sont acheminés les repas dans les centres de distribution.

"Livrer les familles qui dépendent de nous"

De quoi permettre à Thierry Sarrazin, président des Restos du Cœur sur la région lilloise, d'assurer la continuité de la campagne d'été. "Ma seule vraie priorité, c'est de livrer les familles qui dépendent de nous. Il y a 52 centres, 20.000 familles qui dépendent de nous", rappelle-t-il.

À cela s'est donc ajoutée la bonne nouvelle du don de la famille Arnault suite à l'appel au secours lancé par le président national des Restos du Cœur, Patrice Douret. Un geste unanimement salué à Wattrelos. "Heureusement qu'il existe encore des personnes conscientes que sans ces dons-là, les restaurants du cœur ne pourraient pas livrer autant de nourriture à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et je le remercie", salue ce bénévole.

"On passera l'hiver plus sereinement que l'on pensait"

Dans l'espoir que ce don serve de déclic pour d'autres entreprises, estime Caroline, une autre bénévole. "Je me dis qu'ils devraient être beaucoup plus nombreux à faire ce genre de don. Que les grandes enseignes qui ont fait beaucoup de bénéfices en 2022 mettent un peu la main à la poche. Mais on se dit que ça ira et que l'on passera l'hiver plus sereinement que ce que l'on pensait", ajoute-t-elle. Une campagne d'hiver qui s'annonce toutefois difficile, car la région comptera 24% de bénéficiaires supplémentaires inscrits aux Restos du Cœur.