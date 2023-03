Réseau mobile : SFR et Bouygues Telecom touchés par une panne dans plusieurs villes de France

Plusieurs grandes villes françaises comme Paris, Lyon ou Lille, étaient touchées vendredi après-midi par des pannes sur les réseaux mobiles de SFR et de Bouygues Telecom, ont indiqué les opérateurs à l'AFP, sans donner de bilan précis. Selon le site spécialisé Downdetector, qui a comptabilisé jusqu'à plus de 6.000 signalements à partir de 14h00, les principales villes touchées sont Paris, Lyon, Lille, Marseille et Bordeaux.

>> LIRE AUSSI - Comment reconnaître une arnaque par SMS ?

Une panne "significative", indique SFR

"Les investigations sont toujours en cours" pour connaître les raisons de cette panne "significative", indique-t-on chez SFR. "Nos techniciens font leur maximum pour résoudre cet incident au plus vite", a écrit l'opérateur sur Twitter, en réponse à plusieurs plaintes de ses clients.

Bonjour @AU_STH,

Rassurez-vous, nos techniciens font leur maximum pour résoudre cet incident au plus vite. Vous pouvez suivre l'évolution de cet incident depuis votre appli SFR&MOI. Dès l'incident résolu, vous recevrez un SMS de confirmation.

Jim — Assistance SFR (@SFR_SAV) March 17, 2023

"Il y a eu un incident technique sur une zone du réseau où SFR est leader. Les équipes restent mobilisés pour rétablir le service dans le meilleurs délais", a précisé pour sa part un porte-parole de Bouygues Telecom.