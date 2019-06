RER C : du plomb sur les sols de la station St-Michel, fermée pour nettoyage

Du plomb, qui pourrait provenir de l'incendie de Notre-Dame, a été découvert à Paris sur les sols de la station voisine Saint-Michel du RER C, qui a été fermée mercredi matin pour nettoyage et "par précaution", a-t-on appris vendredi auprès de la SNCF.

"Nos experts estiment qu'il y a un lien plausible" avec l'incendie de la cathédrale, a indiqué une porte-parole du groupe ferroviaire, précisant qu'il n'y avait "pas de plomb dans l'air, ni sur le mobilier" mais seulement "au sol", en dépôts "un peu collants". Le plomb a pu être "apporté par les semelles des chaussures de nos clients", a ajouté la porte-parole.

Des analyses complémentaires auront lieu

C'est "à l'occasion de prélèvements effectués préalablement à des travaux", prévus cet été, que "des mesures de plomb inhabituellement élevées" ont été repérées "sur une passerelle" de la station, explique la SNCF dans un texte d'information aux voyageurs. Prévenu mardi soir, le groupe a décidé de réaliser "des analyses complémentaires, immédiatement enclenchées", et de lancer "des mesures immédiates de nettoyage, ce qui a nécessité de fermer la gare", qui "rouvrira ce week-end", ajoute-t-il.

Des mesures de nettoyage "efficaces"

La SNCF a transmis les résultats des prélèvements à l'Agence régionale de santé (ARS), qui "a constaté l'efficacité des premières mesures de nettoyage effectuées", permettant "de revenir à des niveaux satisfaisants sur la passerelle", indique l'entreprise. L'ARS a noté que les prélèvements sur les quais du RER C étaient conformes "aux valeurs habituellement retenues", selon la SNCF. L'ARS a aussi recommandé de continuer le nettoyage "dans les autres espaces intérieurs de la gare accessibles au public". De nouveaux prélèvements seront effectués "régulièrement" et, si besoin, des opérations de nettoyage seront réalisées "de nuit", promet la SNCF.

D'autres stations également passées au crible

À la RATP, qui gère à Saint-Michel les stations du RER B et de la ligne 4 du métro, "il n'y a pas de situation analogue", a indiqué un porte-parole de la régie. Informée mercredi par la SNCF, la RATP a réalisé "des mesures relatives à la présence de plomb en gare du RER B de Saint-Michel et dans les stations de métro environnantes" (stations Saint-Michel et Cité de la ligne 4, station Cluny-La Sorbonne de la ligne 10), a-t-il précisé. Ces mesures, "partagées avec l'ARS, ont confirmé l'absence de dépassement des seuils réglementaires au plomb", a-t-il ajouté. En outre, ces stations du RER B et de métro voisines ont bénéficié "de nettoyages approfondis" depuis mai, a-t-il souligné.