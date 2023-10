Repas scolaires pour chaque enfant d'ici à 2030 : Macron réunit une coalition mondiale la semaine prochaine

Emmanuel Macron va réunir pour la première fois la semaine prochaine la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, dont l'objectif est que tous les enfants de la planète aient d'ici à 2030 accès à l'école aux repas "nécessaires pour bien apprendre et bien grandir". Le chef de l'État ouvrira le 18 octobre cette conférence de deux jours à Paris, ont annoncé mercredi dans un communiqué la présidence française, la diplomatie finlandaise et le Programme alimentaire mondial (PAM), à l'origine de l'initiative lancée en 2021.

"Alors que le monde est confronté à de multiples défis tels que l'aggravation de l'insécurité alimentaire, des systèmes alimentaires non durables et des systèmes éducatifs défaillants, le sommet sera l'occasion de travailler sur une solution simple mais efficace : faire en sorte que tous les enfants du monde reçoivent un repas sain et nutritif à l'école", affirment les organisateurs.

90 États membres

Selon les données qu'ils citent, "parmi les 349 millions de personnes dans le monde qui sont aujourd'hui en situation de risque élevé d'insécurité alimentaire, 153 millions sont des enfants ou des jeunes". "L'alimentation scolaire a un rôle central à jouer face à cette urgence, mais elle agit également à plus long terme comme un formidable catalyseur pour l'atteinte de l'ensemble des objectifs de développement durable", plaident-ils. La Coalition pour l'alimentation scolaire regroupe 90 États membres, ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine, et une centaine d'institutions scientifiques, fondations, organisations non gouvernementales, municipalités ou agences des Nations unies, selon le communiqué.