Rentrée scolaire : le succès des fournitures discount

REPORTAGE

C'est ce mardi que doit être versée l'allocation de rentrée scolaire. Entre 370 et 404 euros sont attribués par enfant, sous condition de ressource. Une somme que de nombreux parents attendent pour faire leurs achats de fournitures. C'est d'ailleurs le plus gros jours de l'année pour les boutiques en ligne. Et notamment pour celles aux prix cassés. Chez Rentrée Discount, une petite entreprise française créée à Carcassonne et où le chiffre d'affaires est de 25 millions d'euros chaque année, on se prépare particulièrement à cette journée.

"Quelques minutes contre deux ou trois heures en magasin"

Teddy circule à toute vitesse dans les allées de l'entrepôt. La commande dont il s'occupe comporte 54 objets alors pour s'y retrouver au milieu des 10.000 références de crayons gommes et cahiers, le scan qu'il tient en main lui calcule le chemin le plus court. Cette plateforme, son créateur Arnaud Laiter a eu l'idée de la lancer il y a 10 ans. Jusqu'à devenir leader du marché des fournitures scolaires sur internet. "On s'est aperçu que c'était vraiment une corvée de faire les fournitures et parfois les parents ne trouvent pas tout. Sur notre site, on fait ses listes en quelques minutes, contre deux ou trois heures en magasin", assure-t-il.

Le plus gros jour de l'année c'est donc aujourd'hui, jour de versement de l'allocation de rentrée scolaire. Des milliers de commandes vont devoir être honorées d'un coup pour un chiffre d'affaires d'un million d'euros. Un rush que Maeylis, responsable de l'entrepôt de Toulouse, a dû anticiper. "On se prépare toute la saison pour ce moment où il va falloir être efficace. Nos préparateurs doivent être formés, le stock doit être disponible...C'est aussi pour cela que l'on fait du 24h/24", explique-t-elle. Et pour assurer les commandes en continu justement, les 300 employés de cet entrepôt qui sont principalement des jobs étudiants, travailleront 7 jours sur 7 jusqu'à la fin du mois, avant le retour au calme.