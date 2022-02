Rentrée scolaire : à Strasbourg, la joie du protocole sanitaire allégé

Une pincée de joie, tout de même, pour la rentrée scolaire des élèves de la zone B. Lundi matin, à Strasbourg, c'est un retour à l'école moins pénible que prévu. Comme pour Jeanne, en CM1, et sa petite sœur Juliette, en CE1. Ce qui leur fait le plus plaisir, c'est de pouvoir se mêler aux élèves des autres classes. "Moi, je suis contente de revoir les copines", affirme Jeanne. "Il y en a beaucoup qui sont dans d'autres classes et que je voudrais voir. Ça va être super !", s'exclame la jeune fille au micro d'Europe 1.

"Ils n'en peuvent plus du masque"

Pour cette rentrée, l'Éducation nationale a levé l'obligation du port du masque à l'extérieur dans les écoles, notamment pendant les récréations. "Ils nous en parlent tous les soirs, ils n'en peuvent plus du masque", souligne leur papa, Anthony, particulièrement satisfait de cette mesure. "C'est une bonne nouvelle", poursuit Jeanne. "Ça va être beaucoup mieux parce que ça me fait mal aux oreilles. Et de ne pas beaucoup respirer, moi je n'aime pas trop", explique la jeune fille.

>> LIRE AUSSI - Le port du masque pour les élèves devrait être levé avant la fin de l'année scolaire

Autre bonne nouvelle : fini ou presque la galère des autotests. Un seul suffit désormais à J+2 si un élève est cas contact, au lieu de trois précédemment. "Pendant deux semaines, on devait tester tous les deux-trois jours. Un autotest, ça suffit largement", soupire le père. Et Jeanne d'enchaîner : "Comme ça, on aura moins mal au nez." Tous n'espèrent qu'une chose : un retour total à la normale avec bientôt peut-être, la fin du port du masque en salle de classes.