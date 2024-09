Rentrée : dans un contexte de budget tendu, les ventes de fournitures scolaires sont en baisse

La rentrée scolaire se fait à petit budget dans certains foyers. Les professionnels de la papeterie et du bureau viennent de dévoiler les tout derniers chiffres et le constat est clair : les Français achètent moins que lors des précédentes rentrées.

Les Français privilégient des produits de marque nationale

La baisse est de près de 6%. Alors plusieurs explications à cela. Il y a les raisons structurelles avec une baisse sensible de la natalité. Résultat, il y aura 120.000 élèves en moins dans les classes cette année. Et puis des raisons conjoncturelles. L'effet JO a retardé les achats et l'allocation de rentrée scolaire a été versée une semaine plus tard que l'été dernier.

Malgré tout, les Français privilégient des produits de marque nationale, souligne Christophe Le Boulicaut, vice-président de l'Association des industriels de la papeterie et du bureau : "Aujourd'hui, deux articles sur trois sont des produits de marque en grande distribution et trois sur quatre dans les circuits spécialisés. Et ce sont des produits qui vont durer longtemps, tout au long de l'année".

Les grandes surfaces voient leur part de marché baissé de 6% en un an. La concurrence est de plus en plus rude avec des acteurs comme Cultura, la Fnac, Bureau Vallée, sans oublier les acteurs du commerce en ligne comme Amazon. Enfin, un conseil qui sera valable partout : les promos. Les bonnes affaires, c'est maintenant ou jamais. Les professionnels du secteur misent tout sur la rentrée scolaire et ne font quasiment jamais de soldes le reste de l'année.