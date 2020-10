Rénovation énergétique des bâtiments : comment bénéficier de "Ma prime Rénov" ?

La rénovation énergétique des bâtiments est l'un des grands enjeux du plan de relance. Il concerne aussi bien les bâtiments publics que les logements du parc privé. Pour aller plus vite, le gouvernement a décidé d'ouvrir son dispositif "Ma Prime Rénov" à tous les propriétaires, sans condition de revenus, à partir du 1er octobre. Le gouvernement va détailler les différentes modalités, ce lundi, et lancer le simulateur qui permettra de savoir à quoi vous avez droit selon les travaux que vous souhaitez réaliser.

Des aides en fonction des revenus du foyer

Tout d'abord, il vous faut vous rendre dans la rubrique "Simul'aides" du site faire.gouv.fr. Vous devez indiquer votre revenu fiscal de référence et votre nombre de parts, figurant sur votre dernier avis d'imposition, ainsi que votre zone géographique. Avec ces informations, le simulateur vous attribue une couleur, correspondant à votre niveau de revenus, et dont dépendra le montant de la "Prime Rénov" pour chaque type de travaux.

Tout le monde a droit à un coup de pouce. Le gouvernement a réparti les Français en quatre catégories, du bleu pour les plus modestes, dont la prime pourra couvrir jusqu'à 90% du montant des travaux, au rose pour les plus aisés pour qui elle couvrira autour de 40% des travaux.

Vous pouvez ensuite demander plusieurs devis. Attention tout de même, la "Prime Renov'" sera attribuée seulement si vous faites appel à une entreprises disposant du label RGE ("reconnu garant de l'environnement"). Il faut enfin faire la demande officielle sur le site internet : maprimerenov.gouv.fr. Celle-ci sera examinée sous deux semaines et si la réponse est positive, la prime doit être versée à la fin des travaux. Notez qu'il est aussi possible de demander une avance et de cumuler votre prime avec d'autres aides publiques.

Favoriser les rénovations globales

La prime peut varier en fonction d'autres facteurs, notamment le gain énergétique apporté par votre projet. Concrètement, plus il sera important, plus le gouvernement vous soutiendra, notamment via un système de bonus. Ainsi, un couple avec deux enfants dont les revenus annuels s'élèvent à 30.500 euros et qui souhaite remplacer sa vieille chaudière au fioul par une chaudière à granulés (coût des travaux évalué à 18.000 euros), obtiendra une prime d'environ de près de 16.000 euros. Dans cette situation, le couple bénéficie d'un bonus "sortie de passoire thermique".

L'objectif fort du gouvernement est d'inciter aux rénovations globales : isolation des combles, des murs et changement de la chaudière. Dans ce cas, les ménages les plus aisés sont particulièrement ciblés via un forfait qui peut grimper jusqu'à 7.000 euros.