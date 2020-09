Relaxe d'Eric Drouet : "Le droit est aussi du côté des gilets jaunes"

Les "gilets jaunes" sont de retour dans la rue, samedi. Une série d'actions et de manifestations est prévue à Paris, malgré l'interdiction par le préfet de tout rassemblement sur les Champs-Elysées. Des rassemblement sont aussi prévus dans d'autres grandes villes de France. Avec, peut-être, l'une des figures du mouvement : Eric Drouet, qui vient d'être relaxé par la cour d'appel de Paris - il avait été condamné en première instance à 2.000 euros d'amende, accusé d'avoir organisé deux manifestations interdites dans la capitale.

"Il n'y a pas de chef, il y a des figures"

"C'est justice pour Eric Drouet, mais aussi pour tous les gilets jaunes qui manifestent pacifiquement", réagit au micro d'Europe 1 son avocat, Me Kheops Lara. "Au niveau du symbole, c'est quand même très fort. Ils ont compris ce qu'on dit depuis le début de façon simple et démontrée : chez les gilets jaunes, il n'y a pas de chef, il y a des figures. (...) Manifestement la cour l'a entendu et j'en suis très heureux."

"On est face à quelqu'un qui n'a pas commis d'acte de violence, c'était vraiment parce qu'il avait fait des publications Facebook et qu'il avait manifesté pacifiquement", estime encore le conseil. Son client défilera-t-il samedi ? "Je vais vous répondre qu'il y réfléchit très sérieusement", affirme-t-il. "Ça peut être utile pour les gilets jaunes. C'est une très belle image : le droit est aussi du côté des gilets jaunes."