Régulation des écrans pour les jeunes : «il y aura peut-être des interdictions» et des «restrictions», dit Macron

"On a laissé beaucoup de familles sans mode d'emploi. (...) Il faut qu'on ait un consensus scientifique, que les scientifiques commencent à nous donner un plan et qu'on éclaire un débat public, qui viendra ensuite. Et donc il y aura peut-être des interdictions. Il y aura peut-être des restrictions" et "peut être aussi des restrictions sur les contenus", a affirmé le président lors d'une conférence de presse.

Il s'est dit désireux que "les meilleurs scientifiques, il y a à la fois des épidémiologistes, des cliniciens, des sociologues, toutes les disciplines, puissent nous dire avant tel âge, ça n'est pas raisonnable de mettre un écran devant un enfant".

