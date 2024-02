Réfugiés ukrainiens en France : grâce au protocole CIEL, la plupart ont pu trouver un logement et même un travail

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, un millier d'Ukrainiens se sont établis en Ille-et-Vilaine. Après avoir été reçus des familles d'accueil ou en foyers, la plupart ont désormais trouvé un toit et un travail grâce au protocole Coordination et intégration par l'emploi et le logement (CIEL).

"On a vraiment des personnes volontaires, qui ont de l'énergie positive"

Nolwenn Junot est conseillère pour l'association Coallia en Ille-et-Vilaine. Une association mandatée par l'État pour l'insertion des Ukrainiens en France. Les entreprises ou patrons qui auraient des postes non pourvus dans ce département breton et qui souhaitent intégrer des personnes ukrainiennes peuvent les contacter. "Aujourd'hui, on est sur 3.000 personnes en recherche d'un premier emploi. Dans tout type de secteur. On a vraiment des personnes volontaires, qui ont de l'énergie positive et elles sont ouvertes à se former".

Parmi ces personnes, on trouve Galina. En Ukraine, elle était ingénieure, mais aussi passionnée de couture. En octobre dernier, elle a été embauchée par Espérance Bretagne, à Rennes. Elle confectionne désormais des vêtements haut de gamme. Son objectif est d'être "plus indépendante, mieux intégrée en France. C'est pour ça qu'on doit travailler, et on doit apprendre la langue". Travailler pour s'intégrer, mais aussi et surtout pour ne plus devoir compter que sur les aides. Au total, 4.000 Ukrainiens sont installés sur l'ensemble de la Bretagne. La moitié a déjà affiché son intention de s'y établir définitivement.