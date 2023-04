Réforme des retraites : un trafic «quasi normal» jeudi sur le réseau RATP

La RATP s'attend à un trafic "quasi normal" pour le métro et le RER en région parisienne jeudi pour la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, selon ses prévisions de trafic annoncées mardi.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le 13 avril, la #RATP prévoit un trafic quasi normal sur le RER. Le trafic sera quasi normal à l’exception de quelques lignes sur le métro, et normal sur les réseaux Bus et Tramway. ⤵️ pic.twitter.com/chop2EUP9J — RATP Group (@RATPgroup) April 11, 2023

Seules quelques lignes de métro, non précisées, connaîtront de légères perturbations. Pour ce qui est des tramways et des bus, le trafic sera normal "sur l'ensemble du réseau". La mobilisation avait déjà marqué le pas lors de la précédente journée de mobilisation le 6 avril, avec de légères perturbations. Le groupe précise que ses canaux de diffusion sont mobilisés "afin de donner, en temps réel, l'information la plus précise possible". Le compte Twitter ClientsRATP est lui aussi mobilisé pour répondre aux questions des clients.