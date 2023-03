Réforme des retraites : trafic du métro quasi normal dimanche, les RER A et B perturbés

Le trafic sera normal sur la quasi-totalité des lignes du métro parisien dimanche, au sixième jour d'une grève reconductible à l'appel des syndicats de la RATP contre la réforme des retraites, mais les RER A et B resteront "perturbés", a annoncé samedi la Régie. Et lundi, le trafic sera "quasi normal sur le métro et sur la ligne A", tandis que la B restera affectée, a précisé l'entreprise publique dans un communiqué.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le 12/03, la #RATP prévoit un trafic normal sur Métro, Bus et Tramway. Le trafic sera très perturbé sur le #RERA et perturbé sur le #RERB. Les prévisions ici : https://t.co/lryrPpgqzypic.twitter.com/mJSsaoQEVy — RATP Group (@RATPgroup) March 11, 2023

Dimanche, la plupart des lignes de métro connaîtront un trafic "normal", sauf sur la 13 où il sera "quasi-normal". Par ailleurs, la ligne 9 sera fermée toute la journée et la 14 jusqu'à 16H00 en raison de travaux.

Perturbations identiques à samedi dans les RER A et B

Les RER A et B verront pour leur part leur circulation perturbée dans les mêmes proportions que samedi : un RER A sur deux et deux RER B sur trois rouleront en moyenne, avec interruption de l'interconnexion à Gare du Nord pour la B. Le même scénario est prévu lundi pour la B, mais avec une interconnexion rétablie, tandis que le trafic du RER A reviendra à la quasi normale, tout comme celui du métro. La circulation des bus et tramways ne sera affectée ni dimanche ni lundi par ce mouvement de grève, a assuré la RATP.

Depuis mardi, premier jour de grève plutôt bien suivi, la situation s'est rapidement améliorée pour les usagers des transports parisiens, révélant une mobilisation assez faible chez les agents de la RATP, contrairement à la grève de 2019 contre le précédent projet de réforme des retraites.