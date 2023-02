Réforme des retraites : perturbations limitées dans les transports pour la grève du 16 février

Les perturbations s'annoncent limitées jeudi dans les transports pour le cinquième jour de mobilisation contre la réforme des retraites avec 4 TGV sur 5 en circulation et un trafic quasi normal dans le métro parisien, ont annoncé mardi la SNCF et la RATP. Seul 1 TER sur 2 circulera en revanche dans les régions, en pleine vacances d'hiver pour la majeure partie du pays, hors Ile-de-France et Occitanie. A Paris le service sera partiellement perturbé sur certains trains de banlieue.

Après trois journées de grève bien suivies à la SNCF et la RATP, la participation va donc clairement marquer le pas. La perspective d'une grève dure - et reconductible en ce qui concerne la RATP - le 7 mars prochain, a freiné la mobilisation pour jeudi, selon diverses sources syndicales. Dans le détail, la SNCF a annoncé un trafic quasi normal pour ses TGV Inoui sur les axes Nord, Est et Atlantique. Seul l'axe Sud-Est sera perturbé avec 2 TGV sur 3, comme pour les Ouigo et les trains de province à province.

Trafic normal sur les métros, bus et tramways en région parisienne

Le trafic international ne sera lui aussi que très peu touché, à l'exception des Lyria qui roulent vers la Suisse, avec 2 trains sur 3. Enfin, il n'y aura qu'1 train sur 2 en circulation pour les Intercités. En région parisienne, la RATP a annoncé des prévisions de trafic quasi normales pour le métro et normales pour les bus et les tramways, ainsi que pour le RER A. Seul le RER B sera perturbé avec 2 trains sur 3 sur l'axe sud, exploité par la RATP, tandis que vers le nord, exploité par la SNCF, on comptera 1 train sur 2.

Certaines lignes franciliennes exploitées par la compagnie ferroviaire connaîtront aussi une fréquence de trains plus limitée qu'à l'accoutumée. Ce sera le cas du RER C et des lignes J et L du Transilien - 2 trains sur 3 - et du RER D et des lignes K, N et R - 1 train sur 2. Le reste du réseau fonctionnera normalement.

30% des vols préventivement annulés à l'aéroport de Paris-Orly

Les confédérations syndicales ont appelé à une grève massive et à "mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars", juste après la fin des vacances scolaires. L'intersyndicale de la RATP a déjà annoncé qu'elle souhaitait partir en grève reconductible à partir de cette date.

Dans le secteur aérien, l'administration a demandé mardi aux compagnies de renoncer préventivement à 30% de leurs vols jeudi à l'aéroport de Paris-Orly sur fond de mobilisation de contrôleurs aériens. Pour la même raison, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a exigé des transporteurs qu'ils annulent 20% de leurs mouvements d'avions prévus jeudi sur les aéroports de Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes, a-t-elle précisé dans un communiqué.