Réforme des retraites : nouvelle journée de tensions à travers la capitale

Pour la quatrième soirée consécutive, des rassemblements se sont tenus dans plusieurs villes de France. Dans les plus grandes villes du pays, des Français se sont réunis pour dénoncer la réforme des retraites et le recours du gouvernement au 49.3. A Paris, ils étaient 350 à chanter en chœur aux abords et dans le centre commercial Westfield du Forum des Halles ce samedi.

Rassemblées devant la Canopée, des centaines de manifestants scandaient des slogans dans une ambiance bon enfant. Après les mobilisations spontanées, un outil supplémentaire pour se faire entendre. "Ça permet un peu de différer", estime Ziad au micro d'Europe 1. "Les syndicats ont leur organisation comme elle est. Nous, les Français, on prend le combat à bras le corps. Je pense qu'à un moment, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines à faire ça tous les soirs, si on tient et que le mouvement prend de l'ampleur, à un moment, ils vont craquer."

Le jeu du chat et de la souris

Aux alentours de 19 heures, le cortège s'élance dans les rues. Les forces de l'ordre interviennent et nassent les contestataires. Puis les policiers raccompagnent les manifestants par petits groupes, jusqu'aux bouches de métro. Mais sur les réseaux sociaux, un nouveau-rendez vous est lancé. Des manifestants prennent alors la direction de la Gare de Lyon, dans le 12ème arrondissement de Paris : commence alors le jeu du chat et de la souris entre policiers et manifestants.

Cette fois-ci, pas de rassemblement, mais des petits groupes de personnes encagoulées qui incendient une dizaine de poubelles sur leur chemin. Puis direction place de la Bastille. Il est 23 h 30 et le mouvement se dissout dans les rues de la capitale. Au total, ce sont 169 personnes qui ont été interpellées ce week-end, dont 122 à Paris.