Réforme des retraites : au gouvernement, "on voit bien que la porte est fermée", regrette Philippe Martinez

Plus le temps passe, et moins un compromis semble possible sur la réforme des retraites entre le gouvernement et la CGT, contrairement à la CFDT, avec qui les négociations se poursuivent. Selon Philippe Martinez, secrétaire général de la centrale syndicale, "plus le gouvernement dit qu'il faut discuter, moins il discute", fustige-t-il jeudi matin sur Europe 1. Pour lui, alors qu'une nouvelle journée de mobilisation nationale a lieu jeudi contre la réforme et une réunion sur le financement du système vendredi, "on voit bien que la porte est fermée".

Une réforme "mauvaise"

"Soit tout est sur la table, soit rien n'est sur la table. (…) On dit 'on veut discuter de tout', et quand on aborde un sujet on nous dit 'ah non, pas ça'", dénonce encore Philippe Martinez sur notre antenne, insistant de nouveau sur l'opposition frontale de son syndicat à une réforme "mauvaise" pour les salariés. C'est la raison pour laquelle la CGT demande toujours le retrait du projet dans son intégralité.

Entre le gouvernement et la CGT, le bras de fer se poursuit donc, cinq semaines jour pour jour après le début de la grève. "On n'est pas contre tout", nuance-t-il pourtant, tout en pointant un dialogue social maltraité par le gouvernement : "Si on est attachés au dialogue social, on ne prévient pas ceux avec qui on veut discuter au dernier moment", avance Philippe Martinez au sujet de la réunion de vendredi sur le financement, pour laquelle le syndicat n'a toujours "pas l'heure ni le lieu".