EN DIRECT - Suivez en direct la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites

Voilà désormais 36 jours que le mouvement contre la réforme des retraites a débuté. Un mouvement marqué par des temps forts, des journées de mobilisation organisées par les syndicats. Jeudi, ce sera la quatrième, après les 5, 10 et 17 décembre, et tout l’enjeu sera de voir quelle ampleur aura cette mobilisation. Côté syndicats, certains, dont la CGT et FO, continuent de réclamer le retrait pur et simple, alors que d’autres, comme la CFDT, soutiennent le principe du système par points mais contestent certains points comme l’âge pivot. Côté transport, les usagers savent que la journée sera compliquée.

Les points à retenir : - Les syndicats organisent une quatrième journée de mobilisation - Les transports, mais aussi les écoles ou les raffineries, connaitront un fonctionnement très perturbé - Si le gouvernement a multiplié les concessions à certains métiers, on reste loin d’un accord, selon la CFDT

Les syndicats encore remontés

La CGT, FO, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires, Unef et UNL continuent de réclamer "le retrait du projet de réforme pour ouvrir des négociations constructives afin d'améliorer le régime actuel". Depuis le début de la crise, des concessions ont déjà été faites par l'exécutif à plusieurs corps de métier, comme les policiers, les danseurs de l'Opéra, les marins, les pilotes...

L'exécutif tente plutôt d'amadouer la CFDT, favorable au principe d'un système "universel" par points unifiant les 42 régimes actuels, mais braquée sur l'âge pivot à 64 ans. En début de semaine, Edouard Philippe a tendu la main à Laurent Berger en proposant une "conférence de financement", suggérée par le leader cédétiste. Il a invité les partenaires sociaux vendredi pour parler du "mandat de cette conférence" et du "délai qui lui sera accordé" pour trouver des solutions. La CFDT a bien reçu ce "signe d'ouverture", a dit Laurent Berger mercredi, tout en jugeant qu'on était "encore loin d'un accord".

Des transports très perturbés

La SNCF annonce un trafic "très perturbé". 60% des TGV, 40% des TER et un tiers des Transilien seront en circulation. Sur le réseau Intercités, il y aura "moins d'un train sur cinq", selon le groupe ferroviaire. Le trafic international sera "perturbé", avec notamment 75% des Eurostar, 80% des Thalys et la moitié des Lyria en circulation.

Le trafic sera "très perturbé à la RATP, bien qu'aucune ligne de métro ne soit totalement fermée. Les lignes 1 et 14, automatiques, rouleront normalement. Les quatorze autres lignes seront "très perturbées", ouvertes totalement ou partiellement, mais jamais toute la journée et avec plusieurs stations fermées.

[Mouvement Social]⚠️ Pour le 9/01, la #RATP prévoit un trafic très perturbé, priorisant les heures de pointes avec toutes les lignes de métro ouvertes. L’offre de trafic sera en baisse par rapport aux jours précédents sur le tramway & 1 bus sur 2 circuleront en moyenne. ⬇️ pic.twitter.com/7K0RHQEYkk — Service client RATP (@ClientsRATP) January 8, 2020

Du côté de la route, le trafic a été très dense très tôt en Ile-de-France, avant que le volume de bouchon ne rentre progressivement dans les moyennes normales en cours de matinée. A 9 heures, on comptait 390 kilomètres de retenues cumulés sur les routes franciliennes, selon Sytadin.

Des manifestations dans toute la France

Des cortèges sont prévus dans toute la France, mais c’est encore une fois la manifestation parisienne qui sera scrutée de plus près. Le défilé s’élancera en début d’après-midi depuis la place de la République, en direction de l’église Saint-Augustin, dans le huitième arrondissement de la capitale. La suite du mouvement sera décidée lors d'une réunion jeudi après cette grande manifestation. Le 5 décembre, au premier jour du mouvement, entre 806.000 (ministère de l'Intérieur) et 1,8 million (CGT) de personnes avaient battu le pavé, un score qui n'a plus été égalé les 10 et 17 décembre.