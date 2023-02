Réforme des retraites : à Strasbourg, les familles et les salariés du privé présents dans la manifestation

À Strasbourg, la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites s'est lancée en fin de matinée. Et les familles, comme l'ont demandé les syndicats, semblent avoir répondu à l'appel. De nombreux Strasbourgeois sont venus avec leurs enfants pour cette quatrième journée de mobilisation. Il faut dire que l'ambiance est bon enfant. Il y a de la musique, des tambours et le soleil est au rendez-vous.

"Je n'ai pas pu venir avec ce week-end"

L'occasion pour Sébastien d'emmener ses deux filles défiler dans la rue pour la première fois. "On vient en famille pour leur montrer ce que c'est une manifestation et leur expliquer pourquoi on n'est pas contents", explique le père de famille. Ce technicien de laboratoire n'avait pas pu venir lors du précédent rassemblement, mardi. Il travaille dans le secteur privé et poser des jours de grève à chaque journée de mobilisation est compliqué.

Et c'est justement la deuxième particularité de ce rassemblement : de nombreux salariés du privé sont présents, à l'image de Chloé, psychologue. "Je ne pouvais pas laisser mes patients sans rendez-vous. Du coup, je n'ai pas pu venir avant ce week-end. Je trouve ça très bien qu'un samedi soit proposé comme journée de mobilisation", souligne-t-elle.

D'autant qu'elle ne pourra pas venir jeudi prochain pour la prochaine journée de manifestation prévue : elle ne peut pas annuler les rendez-vous de ses patients.