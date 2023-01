Réforme des retraites : à Marseille, les enseignants se préparent aussi à battre le pavé

Écoles, collèges ou lycées, l'Éducation nationale ne sera pas épargnée par la grève. Pas de chiffre pour l'instant mais les syndicats d'enseignants ont bien l'intention de rejoindre le mouvement contre la réforme des retraites. À Marseille, professeurs et personnels de l'éducation préparent la mobilisation de jeudi.

Prêts à tout pour gagner

Marion Chopin, secrétaire académique départementale du Snesup-FSU de Marseille, prépare un véritable marathon. "La colère est là. C'est unanime. On fait le tour des établissements, on informe, on échange avec les collègues sur leur ressenti, leur capacité de mobilisation. On organise ce qui va se passer jeudi aussi avec nos camarades des autres organisations syndicales pour faire en sorte que la mobilisation soit très forte", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Pour s'organiser, le rendez-vous est pris au lycée Jean-Perrin, un des plus importants de la cité phocéenne. "La majeure partie d'entre nous voit qu'à l'âge où on nous demande d'aller continuer à enseigner, on ne sera plus des bons profs. Le but est de jauger nos forces pour cette mobilisation. Vu les bruits qui courent en salle de prof, elle sera beaucoup plus une réussite que d'habitude. Des collègues qui, généralement, sont juste des sympathisants se sentent vraiment impactés personnellement et sont prêts à aller au bras de fer. Ils sont prêts à perdre une journée de salaire ou plus si nécessaire", détaille Julien Monge, enseignant à Marseille.

Avec en toile de fond pour ces enseignants, la question des salaires qui cristallise les colères dans la profession depuis plusieurs années déjà.