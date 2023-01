Réforme des retraites : à Amiens, les organisations syndicales prêtent à «faire reculer Macron»

Les syndicats se préparent, en ce premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Certaines organisations ont démarré très tôt leur journée ce jeudi matin. Europe 1 est à Amiens où les grévistes sont déjà sur les points de blocage.

"Des gens qui ne se sont jamais mobilisés sont prêts à combattre"

Quelques dizaines de militants de la CGT de Force ouvrière occupent trois ronds-points sur les accès à Amiens depuis 4h30 ce jeudi matin. Ils appellent à manifester et à soutenir le mouvement contre cette réforme des retraites. Une colère qui monte dans les entreprises, selon Christophe Giffard, représentant Force ouvrière de l'usine Dunlop.

"Dans notre entreprise, il y a des gens qui ne se sont jamais mobilisés, et qui là nous demande comment ça fonctionne, ce qu'on fait, où on se rassemble... On les sent prêts à combattre. C'est ça aussi qui motive. Ça peut faire bouger les choses", explique-t-il.

"Blocage de l'économie"

Faire bouger les choses, à condition de frapper fort dès aujourd'hui, mais aussi dans les prochains jours, selon les syndicats. "On sait qu'une journée de mobilisation aujourd'hui très forte, ça compte. Maintenant, il faut l'inscrire dans la durée", insiste Kevin Crépin, secrétaire départemental de la CGT.

"Pour nous, la question qui est posée est celle du blocage de l'économie pour faire reculer Macron. Il y a une aspiration qui monte de ce pays pour lui faire entendre. À un moment, il n'y aura pas d'autre choix que de le contraindre", ajoute-t-il.

Alors bien sûr, ici, sur le rond-point, difficile pour ces militants d'engager le dialogue avec les automobilistes qui partent au travail. Mais les tracts sont généralement accueillis avec un sourire, voire quelques encouragements.