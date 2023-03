Réforme des retraites : 71% des Français favorables à un remaniement ministériel, selon un sondage

En pleine crise des retraites, Emmanuel Macron est-il prêt à remanier son gouvernement ? Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche publié ce mercredi 29 mars, 71% des Français interrogés sont favorables à un remaniement ministériel. Parmi ces derniers, ils sont 41% à s'estimer "tout à fait" favorables à cette option. Ce grand remaniement pourrait être envisagé par le président de la République pour préparer l'après réforme des retraites. La Première ministre Élisabeth Borne, au premier plan de la crise, pourrait d'ailleurs en faire les frais.

Ce sondage Ifop révèle que toutes les catégories de la population veulent majoritairement un remaniement ministériel. Avec une part importante des plus jeunes : 79% des personnes âgées de moins de 30 ans souhaitent un nouveau gouvernement, contre "seulement" 58% des 65 ans et plus, note Hugo Lasserre, chargé d'études à l'Ifop, interrogé par le JDD.

Les sympathisants de gauche, des LR et du RN souhaitent un remaniement

On observe une même tendance du côté des revenus. Effectivement, 62% des sondés issus de catégories aisées sont d'accord pour voir arriver de nouvelles têtes au gouvernement, quand ils sont 72% parmi les classes modestes et même 82% chez les Français "les plus pauvres". Pour le chargé d'études à l'Ifop, ce sondage montre que les personnes plus opposées à la réforme des retraites se révèlent les plus favorables à un remaniement.

À l'inverse, il subsiste des différences lorsque l'on s'appuie sur la couleur politique des personnes interrogées. Si les sympathisants de gauche (La France insoumise, Parti socialiste, EELV), des Républicains et du Rassemblement national soutiennent largement une nouvelle composition du gouvernement, les proches de Renaissance, le parti présidentiel, ne sont eux que 22% à souhaiter des remplacements.

Depuis le début de son second quinquennat, Emmanuel Macron n'a procédé à aucun remaniement ministériel. Élisabeth Borne et ses ministres sont en fonction depuis mai 2022.