Réforme des classes prépas à Paris : le recteur d'académie démissionne

Le recteur de Paris Christophe Kerrero a annoncé vendredi quitter ses fonctions dans une lettre aux personnels de l'académie, sur fond d'échec de son projet de réforme des classes préparatoires dans la capitale destiné à introduire davantage de mixité sociale.

"Toutes les mesures de soutien des élèves en termes de promotion et de mixité sociale prises par le recteur de Paris sont soutenues et financées. Elles seront toutes réalisées", a réagi l'entourage d'Amélie Oudéa-Castéra dans un message transmis à la presse. "Le rectorat de Paris avait envisagé trois fermetures de classes pour financer ces initiatives. La ministre assume son choix de lancer un moratoire sur ces fermetures, et de soutenir ainsi plus fortement encore le projet social du rectorat et l'offre existante", a-t-il complété.

