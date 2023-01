Réforme des retraites : objectif 64 ans à l'horizon 2030

Il n'y avait plus vraiment de suspens : dès le 1er septembre, l'âge légal du départ à la retraite sera repoussé d'un trimestre par an pour les Français nés à partir de 1961. C'est ce qu'a présenté Élisabeth Borne ce mardi, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle elle a détaillé les mesures de la réforme des retraites. Objectif ? Atteindre la cible de 64 ans en 2030, après un premier cap à 63 ans et trois mois en 2027.

Deuxième annonce majeure d'Élisabeth Borne : l'accélération de la réforme Touraine - la dernière réforme des retraites à avoir été adoptée en 2013 par le Parlement "garantissant l’avenir et la justice du système de retraites" - qui prendra pleinement effet dès 2027, au lieu de 2035. "Nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation pour partir avec une retraite à taux plein", a annoncé la Première ministre. "Nous atteindrons cette cible plus vite. Nous serons à 43 ans en 2027."

Revalorisation de la pension minimum

Et en complément de ces annonces, le gouvernement a dévoilé plusieurs mesures sociales. La pension minimum pour une retraite à taux plein va être portée à 1.200 euros. Les carrières longues seront prises en compte avec la possibilité de partir plus tôt pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Même chose pour les métiers pénibles.

Chaque année, 60.000 salariés supplémentaires bénéficieront d'un compte personnel de prévention qui facilite les départs anticipés ou les reconversions.