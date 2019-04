Reconstruction de Notre-Dame de Paris : comment faire un don ?

Suite à l'émotion qui a submergé toute la planète après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de nombreux citoyens français - et du monde entier - ont immédiatement souhaité prendre part au financement de la reconstruction. Des années de travaux seront certes nécessaires, mais des mesures ont déjà été prises pour financer le chantier à venir. On vous explique comment y participer.

Macron lance une souscription nationale, la Fondation du patrimoine ouvre une collecte

Accompagné du Premier ministre Édouard Philippe et de la maire de Paris Anne Hidalgo, Emmanuel Macron a, dès hier soir, devant la cathédrale encore en flammes, annoncé la mise en place d'une souscription nationale, et qui va "bien au-delà de nos frontières". Cette souscription doit être mise en place dès ce mardi. Avant son ouverture, d'autres cagnottes officielles ont été ouvertes, sur lesquelles il est d'ores et déjà possible de faire un don.

La Fondation du patrimoine, qui récolte une partie des bénéfices du Loto du patrimoine, a ainsi lancé une "collecte nationale". L'opération "Sauvons Notre-Dame de Paris" est ouverte aux dons de chacun, et est disponible depuis ce mardi sur le site internet de la fondation. Mais face à la forte affluence rendant le site parfois inaccessible, il est conseillé de se rendre directement sur la page des dons. À la mi-journée, plus d'un million d'euros avaient déjà été collectés. "Aucun frais ne sera prélevé", prévient la fondation. D'autres organismes permettent également de participer à la reconstruction de la cathédrale. C'est notamment le cas de la Fondation Notre-Dame. Il est possible de faire un don à l'association catholique via leur plateforme habituelle de dons.

Des cagnottes anonymes ouvertes dès lundi soir

Spontanément, de nombreuses cagnottes anonymes ont été ouvertes, dès hier soir, sur les plateformes dédiées. Sur Leetchi et Lepotcommun, certaines cagnottes, lancées par des particuliers, recueillent déjà plusieurs milliers d'euros. Sur son compte Twitter, l'hébergeur Leetchi s'est engagé à "ne prélever aucun frais" sur les cagnottes, et procèdent actuellement "à la vérification des nombreuses cagnottes". Pour faire face aux arnaques, il est plus prudent de ne donner qu'aux cagnottes certifiées, afin de s'assurer que l'argent récolté aille bien à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Mais contrairement aux cagnottes officielles, ces dons ne devraient pas donner droit à une réduction fiscale.