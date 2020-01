Recherche d’emploi : 3 conseils si vous manquez d’expérience sur votre CV

Pour les recruteurs, les années d’expériences restent un critère incontournable sur un CV. Aussi, pour les candidats, notamment les plus jeunes, le manque d’expérience peut devenir un véritable frein à l’embauche. Mais tout n'est pas perdu. Dans le premier épisode du "Profil de l'emploi", le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europe 1 Studio, la boxeuse Sarah Ourahmoune vous donne trois conseils pour vous démarquer et franchir cet obstacle.

Conseil numéro 1 : valorisez stages et jobs alimentaires

Chaque expérience compte. Sur votre CV, il est important de savoir valoriser au maximum tout ce que vous avez fait dans le passé, y compris les stages ou les jobs alimentaires. Pour chaque poste, vous pouvez faire la liste de toutes les compétences que vous avez acquises au fur et à mesure comme la capacité à travailler en équipe, à faire face à des responsabilités, à parler une langue étrangère, à savoir s'organiser... . Même si c’était du bénévolat, ces expériences-là ont beaucoup de valeur, bien plus que vous ne l’imaginez.

Conseil numéro 2 : ayez en tête un objectif précis

Le deuxième conseil pour booster sa candidature est de toujours se rappeler là où vous voulez aller : le poste, l’entreprise ou la mission dont vous rêvez vraiment. Si vous avez un objectif bien clair en tête, les recruteurs y verront plus clair aussi. Et surtout, sur votre CV, vous pourrez orienter toutes vos expériences dans ce sens pour que votre parcours soit bien lisible, quelle que soit la nature de la mission que vous avez effectuée.

Conseil numéro 3 : lancez-vous autrement

Si vous constatez malgré tous vos efforts que votre CV ne convainc pas, vous pouvez aussi réfléchir à vous lancer autrement. Pourquoi ne pas créer votre propre activité, une micro-entreprise, une activité de conseil, ou simplement faire connaître votre expertise via un blog ou via les réseaux sociaux, lors d'événements dans votre secteur ? C’est en tout cas en en parlant autour de vous et en faisant des rencontres que vous allez décrocher l’emploi de vos rêves.