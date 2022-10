Pour éviter les réservations non honorées, de plus en plus de restaurateurs demandent un acompte

C'est le nouveau fléau qui touche les restaurants lyonnais : ce qu'on appelle le "no show". Il s'agit de clients qui ne se présentent jamais au restaurant alors qu'ils ont réservé une table et qui n'appellent même pas pour l'annuler. Une pratique malheureusement "en plein essor", explique Julien Le Guillou, patron du bouchon lyonnais l'Antr'o'potes. "Il y a tellement de gens qui en abusent maintenant, qui réservent à plusieurs endroits. Et puis à la fin, ils disent 'alors j'ai réservé là, là, là'. Ils choisissent mais ils oublient de rappeler les autres. Moi j'ai 25 places dans ma salle à l'intérieur. Si je perds une table de six plus une table de quatre à côté, j'ai la moitié de mon service qui est foutu", s'agace-t-il.

Une empreinte de carte bleue comme garantie

Pour contrer cette pratique, beaucoup de restaurateurs ont donc décidé de prendre un acompte dès la réservation, à l'image de Marc Boissieux, patron de l'Inattendu. "C'est une empreinte de carte bleue. Pour deux couverts, on va être autour d'une trentaine d'euros : 15 euros par couvert. C'est ce que nous coûte une table, en fait, quand elle n'est pas remplie. Si vous n'honorez pas et bien cette somme va être débitée. C'est une question de survie", détaille-t-il.

Pour autant, la tendance ne choque pas la plupart des clients. Au contraire, pour eux, c'est presque du bon sens. "Moi, je les comprends parfaitement. La semaine dernière, j'ai eu une empreinte sur ma carte de 15 euros si jamais je n'honorais pas ma réservation. Ça m'a surpris au départ, mais pour être une professionnelle de santé régulièrement plantée, je trouve que c'est un moyen quand-même d'être indemnisé quand on ne travaille pas", concède une cliente.

"Maintenant, on paie de plus en plus de choses à l'avance pour s'assurer un service donc ça ne me choque pas", ajoute un autre client. La pratique se veut donc dissuasive, pour éviter d'en arriver à blacklister les clients indélicats…