Rapt de Mia : mandat d’arrêt international contre Rémy Daillet, soupçonné d'être impliqué

Un juge d'instruction de Nancy a délivré un mandat d'arrêt contre Rémy Daillet, "animateur" présumé de la "mouvance" anti-système des ravisseurs de la petite Mia, a confirmé mardi le procureur de la République de Nancy François Pérain.

Rémy Daillet "aurait joué un rôle dans l’organisation de l'enlèvement et aurait ainsi fourni les coordonnées de l'accueillante de la mère et de l’enfant à Neuchâtel", a précisé le magistrat dans un communiqué. Mia et sa mère avaient passé une nuit dans cette ville avant de se rendre à Sainte-Croix, où elles ont été retrouvées.

Un ancien centriste devenu complotiste

Ancienne figure politique de Haute-Garonne, Rémy Daillet y avait rejoint la direction locale du Modem dans les années 2000, avant d'être exclu du parti. Sur Europe 1, le député Jean-Luc Lagleize se souvient d'"un garçon qui avait la parole facile", mais qui était aussi " très mythomane", qui "avait très envie d'être brillant". Depuis son départ du parti centriste, il développe un prosélytisme complotiste sur les réseaux sociaux, et a déjà fait part de sa volonté de participer à un "un coup d'État pacifique et populaire".