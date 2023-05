Ramiter, bobo, PLS... Connaissez-vous les 150 nouveaux mots du Larousse ?

C'est un millésime scruté de près chaque année, comme une photographie de notre société. Le Petit Larousse vient de dévoiler sa sélection de nouveaux mots pour son édition 2024. Près de 150 termes font leur apparition et 40 personnalités rejoignent les pages du précieux livre. Mais les Français connaissent-ils vraiment la signification des nouveaux venus ? Europe 1 est allée leur demander.

Parmi les petits nouveaux, le mot ramiter. "Ça désigne une feuille", s'interroge Annick au micro d'Europe 1. En réalité, ce nouveau mot qui fait son apparition dans le dictionnaire du Petit Larousse signifie redevenir ami avec quelqu'un. Et il n'est pas tout seul à rejoindre l'édition 2024 du dictionnaire.

Des anglicismes à la pelle...

Nutriscore, bobo, Bibimbap... Les nouveaux mots du Larousse surprennent cette Parisienne, qui avoue n'en connaître presque aucun. Mais d'autres ont déjà un peu plus de connaissances, comme Jean-Philippe, notamment sur le terme PLS (Position Latérale de Sécurité).

"On entend régulièrement dans les émissions de téléréalité, les candidats dirent qu'ils sont en PLS, c'est-à-dire qu'ils sont choqués ou bien, qu'ils ne se sentent pas bien", explique-t-il. Et parmi la sélection de nombreux anglicismes font leur apparition, comme flex office ou encore webinaire, même si le Petit Larousse déconseille l'usage de certains d'entre eux et propose des alternatives en français.

... Et de nombreuses personnalités

"C'est l'usage qui décidera", juge pour sa part Médéric Gasquet-Cyrus, linguiste à l'université d'Aix-Marseille. "Ce n'est pas parce que le Larousse dit qu'il ne faut pas employer greenwashing", que ça va être le cas, poursuit-il. "Ça va être très difficile de le remplacer par Eco blanchiment. Pareil Escape-game, qui est très ancré dans le langage. Ça va donc être très difficile de le remplacer par 'jeu d'évasion".

Et avec ces nouveaux mots, 40 personnalités font leur entrée dans le Larousse, comme le cuisinier Gilles Goujon ou le chanteur Stromae.