Quelles sont les 20 entreprises les plus polluantes du monde ?

Elles sont seulement 20 mais sont responsables du tiers des émissions de CO2 depuis 1965. Un centre de recherche américain, le Climate Accountability Institute, a listé les vingt entreprises les plus polluantes du monde, publiées jeudi matin dans le quotidien britannique The Guardian. À elles seules, elles ont généré près de 35% des émissions de carbone et de méthane, soit 480 milliards de tonnes de CO2 depuis 1965.

Sans surprise, il s'agit d'entreprises qui exploitent massivement charbon, pétrole et gaz. La pire d'entre elles est la compagnie nationale saoudienne Saudi Aramco, responsable de plus de 4% du CO2 et méthane émis depuis 54 ans. Viennent ensuite Chevron, aux Etats-Unis et Gazprom, en Russie. La liste se poursuit avec ExxonMobil, National Iranian Oil Co ou encore la société BP. Sur les 20 entreprises, douze sont des sociétés d'État.

Total en 17ème position

Une entreprise française figure au 17ème rang de ce classement : Total, avec 12,35 milliards de tonnes d’équivalent CO2 générées depuis 1965.

Ces entreprises n'ont pas émis elles-mêmes l'ensemble de ce CO2 et de ce méthane : 10% des émissions proviennent de la production de leurs produits et 90% de leur utilisation.