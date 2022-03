Qui est Véronique Bédague, la directrice de Nexity ?

Le CV de Véronique Bédague pourrait tenir sur tout un paragraphe : Sciences Po, l'ESSEC, l'ENA, un premier poste d'économiste au sein du FMI, un passage cabinet de Florence Parly, alors secrétaire d'Etat au budget, puis à la mairie de Paris, directrice des finances, secrétaire générale avec 50.000 agents sous ses ordres. Et le point culminant qui arrive en 2014 lorsqu'elle prend la direction du cabinet du Premier ministre, Manuel Valls.

"Tu as été la première, tu seras la dernière"

Un parcours impressionnant mais qui n'aura jamais fait oublier sa condition de femme, et surtout de mère de famille. "J'ai toujours été renvoyée à ça", explique Véronique Bédague sur Europe 1. "Avec des choses assez violentes quelques fois, surtout quand j'étais à Matignon. Certains m'ont dit : tu as été la première, tu seras la dernière. On me disait que j'étais pas assez présente pour mes enfants. Il faut être assez forte pour ça parce que notre complexe général de culpabilité se nourrit très facilement".

Véronique Bédague favorable à la politique des quotas

Véronique Bédague a aujourd'hui rejoint le privé pour prendre la tête de Nexity. Et elle a bien conscience de la symbolique. "Cela ne change rien à mon management au quotidien, ça ne change rien à la façon dont je me comporte, ni à la façon dont je me regarde. Mais je pense que ça peut changer des choses sur la projection que les jeunes femmes peuvent avoir sur le monde de demain et ça c'est important. Le fait que je sois assise là dit que c'est possible", affirme-t-elle.

Et pour que ce soit possible au plus vite et pour le plus grand nombre, Véronique Bédague appelle notamment à une politique des quotas ambitieuse au sein des entreprises.