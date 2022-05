Qui est Mayline Tran, la jeune fille à l’origine de la béatification de Pauline Jaricot ?

A Lyon, la messe de béatification de Pauline Jaricot se prépare. Ce dimanche après-midi, 10.000 personnes venues du monde entier sont attendues. Pauline Jaricot, qui a vécu au 19ème siècle à Lyon, est considérée comme la "Mère Teresa" de l'époque, pionnière du catholicisme social et défenseure notamment des canuts, ces ouvriers de la soie lyonnais qui se révoltaient à l'époque contre leurs conditions de travail miséreuses.

Ce qui a rendu cette béatification possible est un "miracle" survenu à Lyon en 2012 : une petite fille de trois ans, dans le coma après avoir fait un arrêt cardiorespiratoire, revient à la vie après une série de prières à Pauline Jaricot. Le miracle a été reconnu par la pape François en 2020.

"La certitude est que le patient décède"

C'est en mangeant une petite saucisse lors d'un repas que la petite Mayline s'étouffe. Malgré l'intervention des secours, son état s'aggrave rapidement et elle tombe dans un coma profond. Les médecins jugent alors son état désespéré.

"Le cerveau est très dégradé. Il n'y a plus d'ondes cérébrales et dans ce schéma-là, la certitude est que le patient décède. Il n'y pas d'issue favorable possible. Les médecins nous ont convoqué pour nous dire que Mayline allait décéder dans les prochains jours", témoigne son papa Emmanuel Tran sur Europe 1.

Une amie leur propose alors de dire une neuvaine, une série de prières neuf jours de suite à l'intention de Pauline Jaricot pour sauver Mayline. Quelques jours plus tard, la petite fille revient à la vie.

"On est stupéfaits, on ne comprend pas ce qui se passe", poursuit son papa au micro d'Europe 1. "Car, très rapidement, Mayline a une lueur dans les yeux qu'elle n'avait pas jusque-là. Elle commence à avoir un comportement musculaire vraiment étonnant. Et les médecins trouvent cela très bizarre."

Une guérison qui s'apparente à un miracle

Une guérison inexpliquée qui s'apparente à un miracle, explique Emmanuel Tran. : "Il faut au moins que cinq médecins sur sept considèrent que la récupération n'est pas scientifique. Et à partir du moment où personne n'a d'explication, cela devient un miracle."

Néanmoins, il aura fallu une instruction longue de six ans faite par l'Eglise avant que le Pape François ne reconnaisse le miracle en 2020. Aujourd'hui, Mayline est une adolescente de 13 ans, en pleine santé. Elle sera évidemment présente cet après-midi pour la messe de béatification de Pauline Jaricot.