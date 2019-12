Qui a le droit à la prime de Noël ?

Comment savoir si l'on peut bénéficier de la prime de Noël ? Comme chaque année, la question se pose à l'approche des fêtes de fin d'année. Mise en place sous Lionel Jospin, cette aide en faveur des plus démunis concerne 2,3 millions de foyers. Son règlement a commencé la semaine dernière et devrait s'étaler jusqu'à Noël. L'avocat Roland Perez fait le point dans la matinale de Bernard Poirette, sur Europe 1.

Un versement automatique par Pôle emploi ou la CAF

La prime de Noël peut atteindre plusieurs centaines d’euros, en fonction du profil de la famille qui la reçoit. Mais tout le monde n'y a pas le droit. Pour y prétendre, il faut être déjà allocataire de minima sociaux, comme par exemple l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour les travailleurs qui ont épuisés leurs droits au chômage ou qui perçoivent un tout petit salaire. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sont également éligibles.

La particularité de cette prime, c'est que son versement est automatique, par Pôle emploi pour ceux qui y sont inscrits, ou par la Caisse d'allocations familiales (CAF). Elle varie de 152,45€ pour une personne seule à 442,10€ au maximum, pour un couple avec quatre enfants par exemple. Un sérieux coup de pouce, juste avant Noël.

La "prime Macron" reconduite ?

Sera-t-elle la seule a être versée avant les fêtes ? L’année dernière, le gouvernement avait instauré une autre prime, dite "prime Macron", pour tenter d’apaiser le mouvement des "gilets jaunes" qui commençait. Cette prime aux résultats de l'entreprise, d'un montant de 1.000 euros maximum, défiscalisée et exonérée de charges, pour des salaires inférieurs à 3.600 euros, sera à nouveau versée cette année. Mais elle devra être encadrée par un accord d’intéressement mis en place par l’entreprise, sur une durée d'un an minimum. Si l’employeur décide de mettre en place cette prime, elle pourra être versée entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 au plus tard.