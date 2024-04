Qu'est-ce que le «Pass colo», lancé le 15 avril pour les plus jeunes ?

"Avec le Pass colo, nous visons un nouveau rite républicain", qui "va rejoindre l'entrée à l'école et l'obtention au baccalauréat parmi les moments qui jalonnent un parcours", a expliqué à l'AFP la ministre chargée de l'Enfance et des Familles Sarah El Haïry. Ce dispositif, annoncé en juillet 2023 par Aurore Bergé, alors ministre des Solidarités, figure dans le Pacte des Solidarités présenté en septembre et destiné à lutter contre la pauvreté.

80% des enfants de onze ans devaient y être éligibles

À partir du 15 avril, les familles pourront trouver sur le site jeunes.gouv.fr un catalogue de colonies de vacances labellisées, éligibles au "Pass colo". En réservant le séjour sur ce site, le montant de l'aide sera directement défalqué de leur facture. Cette aide, attribuée sous conditions de ressources, sera cumulable avec d'autres dispositifs (financement des comités d'entreprises, etc.)

Cette aide ne concerne que les enfants ayant onze ans dans l'année civile. Selon les calculs du ministère, 80% des enfants de onze ans devaient y être éligibles, à savoir ceux qui vivent dans des foyers cumulant jusqu'à 4.000 euros de revenus mensuels nets. L'aide publique variera selon le quotient familial : depuis 200 euros lorsqu'il est compris entre 1.201 et 1.500 euros et jusqu'à 350 euros lorsqu'il est inférieur à 200 euros, précise le cabinet de la ministre.

Seuls les séjours en France seront éligibles

En "facilitant l'accès aux activités en plein air", le gouvernement entend "promouvoir le bien-être des enfants, et donc prévenir les soucis de santé mentale, d'obésité, d'attachement aux écrans", indique Mme El Haïry. "Lutter contre les nounous numériques et l'usage déraisonné des écrans pendant les vacances implique de proposer des alternatives aux parents", assure-t-elle.

"Une colonie de vacances, c'est le souvenir d'une vie, c'est apprendre sur soi, apprendre des autres, apprendre autrement : la vie en collectivité est complémentaire des apprentissages scolaires", ajoute-t-elle. "Développer des compétences psycho-sociales permet, ensuite, de mieux apprendre à la rentrée".

Seuls les séjours en France seront éligibles. Le dispositif devrait coûter 8 millions d'euros cette année, et, selon la montée en puissance prévue, 32 millions en 2027. Il sera financé par la branche famille de la Sécurité sociale, selon le ministère des Familles.