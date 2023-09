Qu'est-ce que le «jeu de la virgule», ce défi TikTok dangereux qui sévit dans les écoles ?

Après le jeu du foulard ou le défi de la cicatrice, un nouveau phénomène dangereux s'invite dans les cours de récréation : le "jeu de la virgule". Devenu viral ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, ce "défi" peut avoir des conséquences dramatiques. Jeudi, à Brignoles, dans le Var, une lycéenne a été hospitalisée suite à ce jeu, comme le relate Var-Matin. Il y a quelques jours, dans un collège du Morbihan, cinq élèves ont été temporairement exclus après fait subir ce geste à un autre adolescent de l'établissement. Europe 1 vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce défi dangereux.

En quoi consiste ce "défi" ?

Le principe même du "jeu de la virgule" permet de comprendre sa dangerosité. Inspiré du célèbre geste technique footballistique, l'objectif est de donner un coup sec dans la nuque d'un camarade et de tordre son cou, en se positionnant derrière lui. Souvent, la victime est prise par surprise. Le défi a été popularisé sur le réseau social TikTok, où des dizaines de vidéos, vues des milliers de fois, montrent des adolescents pratiquer ce "jeu de la virgule".

Le coup peut provoquer de graves blessures au niveau des cervicales, comme une entorse ou un coup du lapin.

Sensibiliser et sanctionner

Pour l'instant, les académies veulent sensibiliser les directeurs de collège et lycée, les professeurs ainsi que les parents d'élèves. Celle de Bordeaux a notamment envoyé une note aux chefs d'établissement.

D'autres académies, comme celle de Nice, annoncent d'ores et déjà que des sanctions seront prises contre les auteurs de ce défi. Sur son compte X (anciennement Twitter), la police nationale ajoute qu'il "s'agit de violences volontaires. Enregistrer et diffuser des images de violence sur internet et sur les réseaux sociaux est puni par la loi".