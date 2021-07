Et si vous visitiez les pâtisseries de Paris avec un guide touristique ?

Vous en avez marre de ne pas connaître les bonnes adresses de votre quartier pour déguster un opéra ou un mille-feuille ? Louise Bernard a trouvé la solution grâce aux balades de pâtissologie, un nouveau concept qui fait fureur et qu'elle nous présente dans l'émission "Le Club de l'été" sur Europe 1.

La pâtissologie, quésaco ?

"La pâtissologie est un concept inédit dans le domaine de la pâtisserie", explique Marion Thillou, fondatrice du site Honoré, sur lequel il est possible de réserver des parcours guidés de pâtissologie. "Il s’agit de l’art de la dégustation de pâtisseries, tout comme l’œnologie pour la dégustation de vins. La pâtissologie invite les individus à découvrir de nouvelles pâtisseries, à prendre le temps de se faire plaisir, de goûter, de sentir, de toucher, d’admirer, mais aussi d’écouter la pâtisserie qu’ils dégustent ou qu’ils réalisent eux-mêmes."

Pour mettre en place cette idée, Marion Thillou a décidé de quitter son poste de directrice marketing dans un grand groupe en 2018 et de passer un CAP pâtissier. "J'ai également passé beaucoup de temps à goûter les pâtisseries des différents quartiers parisiens pour trouver les bonnes adresses." C'est pour cela que, pour le moment, le site ne propose que des visites dans la capitale.

Guide pratique

"L'idée des visites de pâtissologie, c'est de réaliser un parcours guidé dans Paris" indique Marion Thillou. "Il y a plusieurs thèmes, plusieurs quartiers au choix. Ça dure deux heures et au cours de ces deux heures, on déguste 3 à 4 pâtisseries. C'est moi qui mène la dégustation et le parcours. Et dans la mesure du possible, j'essaye de vous faire rencontrer au moins un chef pâtissier en personne qui va partager sa passion, la façon dont il travaille." Cerise sur le gâteau ? Marion propose également des anecdotes historiques sur les quartiers qu'elle fait visiter. De quoi allié l'utile à l'agréable.

Et pour ceux qui ont un régime alimentaire spécial, la fondatrice du site a pensé à tout et propose une visite guidée pour les végétariens ou les intolérants au gluten ou au lactose.