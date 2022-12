Quels sont les avantages à domicilier son entreprise ?

>> Cet article est sponsorisé par Les Tricolores, Europe 1 n'a pas participé à sa rédaction

Définir l’adresse officielle de son entreprise n’est pas qu’une formalité administrative. Certains entrepreneurs peuvent décider de se tourner vers une société de domiciliation, ce qui peut leur permettre d’avoir accès à une adresse prestigieuse, véritable vitrine de leur entreprise. C’est également un bon moyen de bénéficier de services de gestion administrative qui allègent la vie quotidienne, pour que les entrepreneurs puissent se concentrer davantage sur le développement de leur activité. Plus de détails avec Les Tricolores, entreprise de domiciliation à Paris.

La domiciliation d’entreprise : qu’est-ce que c’est ?

Pour toute création d’entreprise, la loi demande de renseigner une adresse administrative et fiscale. Elle correspond au siège social de l’entreprise, et sera renseignée sur tous les documents légaux. Cette adresse peut être différente de celle à laquelle s’exerce l’activité au quotidien. On peut choisir de domicilier son entreprise à son adresse personnelle, dans un local commercial, ou de faire appel à une société de domiciliation comme Les Tricolores. La domiciliation est indispensable et précède même l’immatriculation. Le choix de l’adresse de domiciliation de l’entreprise est important car il peut permettre de véhiculer une certaine image, et doit en parallèle correspondre aux besoins de l’entreprise.

Un choix stratégique

L’adresse choisie pour domicilier sa société va au-delà d’un choix pratique. Elle peut aussi aider à valoriser l’entreprise, à donner confiance si le quartier est prestigieux ou correspond à l’univers de la cible visée. Elle permet aussi de se lancer même lorsque l’entreprise ne dispose pas encore des fonds pour payer un local, ou souhaite rester flexible en évitant d’être liée à un bail commercial.

SARL, SAS, SASU, EURL ou même associations peuvent domicilier leur entreprise. La domiciliation d’une association permettra de bénéficier d'une CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) à moindre coût.

Avoir recours à une société de domiciliation permet également de bénéficier de certaines prestations complémentaires qui facilitent le quotidien et dégagent du temps : réexpédition du courrier, suivi de la facturation, conseils d’un expert-comptable, rédaction des statuts de la société…

Domicilier son entreprise avec Les Tricolores

Les Tricolores ont un but en tête : simplifier la vie des entrepreneurs. Pour cela, l’entreprise propose des adresses prestigieuses pour domicilier son entreprise (Châtelet, Bastille, Trocadéro…), et met à disposition des locaux meublés et équipés, avec des salles de réunion réservables directement via une application.

La rapidité et la praticité sont de mise : avec une offre sécurisée et 100% digitale, la domiciliation se fait en quelques clics seulement. Ensuite, les entreprises ont accès à divers services et peuvent choisir parmi différentes options pour leur "pack de domiciliation" : permanence téléphonique, numérisation ou réexpédition du courrier, accompagnement pour les formalités juridiques…

Les Tricolores accompagnent déjà plus de 3 000 entrepreneurs, prennent en charge tous types d’entreprise et mettent à disposition gratuitement des formalistes expérimentés à chaque étape.