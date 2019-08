Colonie de vacances : comment maintenir le lien sans nuire à l'expérience de votre enfant

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Doudous, petites surprises à glisser dans la valise… Si vos enfants s'apprêtent à partir en colonie de vacances, Europe 1 a récupéré pour vous auprès de professionnels quelques petits conseils.

Tout d'abord, il est primordial de limiter les coups de téléphone pour éviter le blues du soir. Dans certaines colos, les parents n'ont d'ailleurs pas de contact direct avec leur enfant. Ils appellent un répondeur sur lequel les animateurs racontent la journée. Il y a aussi des sites internet sur lesquels sont postées des photos ou des vidéos de l'activité poney ou escalade du jour.

Des petites surprises au quotidien

Il y a des parents qui envoient un colis de bonbons le deuxième jour, ce qui permet de les distribuer pour se faire plus facilement des copains. D’autres encore se montrent beaucoup plus imaginatifs. "Une année, une famille avait mis en place un calendrier de l’Avent avec des petits mots et des petites surprises au quotidien. Chaque jour, l’enfant ouvrait une case, et avait un petit mot de maman, de papa, ou un petit souvenir", rapporte Laurence Pretot, du Centre des échanges internationaux, organisme historique de colonies de vacances.

"Quand un enfant répond au téléphone ou envoie un message à ses parents, il va aller s’isoler. Le calendrier lui permet de ne rien rater d’un repas, d’une activité ou d’une veillée tout en ayant un petit lien, au quotidien, avec ses parents", pointe-t-elle. Une autre année, des parents avaient fait croire à leurs enfants que leurs peluches se cachaient dans la maison. Ils envoyaient une photo par jour, pour les tenir en haleine.

Leur donner envie de (re)partir

Une autre maman raconte son petit truc : elle dépose un cadeau sur le lit de son enfant qu'il découvre à son retour, ce qui le motive pour le départ de l'année suivante. Bien évidemment, ces conseils fonctionnent aussi pour les petits qui vont passer l'été chez les grands-parents.