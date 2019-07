Colonie de vacances et centres aérés : qui s'assure que nos enfants sont entre de bonnes mains ?

"Les jolies colonies de vacances"… mais sous surveillance ! Chaque année, de nombreux parents envoient leurs enfants en colonie de vacances ou en centre aéré. De son côté, l’Etat multiplie les contrôles pour s’assurer de la sécurité des activités, mais aussi du professionnalisme des personnes chargées d’encadrer les enfants.

"Un regard sécuritaire" : voilà comment Franck Levieux, conseilleur départemental à la cohésion sociale des Alpes-Maritimes, définit sont travail. Plusieurs fois durant l’été, ce responsable est amené, avec d’autres inspecteurs, à procéder à des contrôles dans des centres de vacances et de loisirs, parfois directement sur la plage. "Il faut vérifier que les animateurs ont bien un diplôme, et pas de casier judiciaire", explique-t-il a Europe 1. "J’ai déjà beaucoup d’informations sur eux avant de me déplacer, parce que l’on a une déclaration au préalable. Ensuite, on vérifie sur place."

"Face à une vraie infraction, c’est-à-dire face à quelqu’un qui exerce sans en avoir le droit, l’ordinateur est prévenu dans la minute, et la personne est mise à la porte tout de suite", assure-t-il.

Le respect des règles d'hygiène

Qualification des encadrants, sécurité du matériel… ces contrôles sont menés par plusieurs administrations. "Les contrôles sont inopinés", indique Véronique Fajardi, la directrice départementale de la protection des populations dans les Alpes-Maritimes. "On contrôle également tous les espaces consacrés à la restauration, la réserve, les frigos, la zone de préparation et de distribution pour s’assurer des règles d’hygiène." Cet été, rien que dans les Alpes-Maritimes, une centaine de contrôles devraient ainsi être menés.