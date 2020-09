Quelles sont les dates des vacances scolaires et des jours fériés en 2020-2021 ?

Comment faire passer la pilule de la rentrée et de la fin de l'été ? En se projetant sur les prochaines vacances ! Europe 1 fait le point sur les vacances de l'année scolaire qui démarre, mais aussi sur les jours fériés.

Quand sont les prochaines vacances ?

Les deux premières périodes de vacances sont communes à toutes les zones. Les vacances de la Toussaint se tiendront ainsi du samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020. Un peu plus tard, celles de Noël, se dérouleront du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021.

Les élèves de la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) seront les premiers à profiter des vacances d’hiver du samedi 6 février au lundi 22 février 2021. Pour la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg), ce sera du samedi 20 février au lundi 8 mars 2021. Enfin, la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) profitera des vacances d’hiver du samedi 13 février au lundi 1er mars 2021.

Les vacances de printemps auront lieu dans la zone A du samedi 10 au lundi 26 avril 2021, dans la zone B du samedi 20 février au lundi 8 mars 2021 et dans la zone C, du samedi 13 février au lundi 1er mars 2021.

© Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports

Quatre jours fériés en weekend

En ce qui concerne les jours fériés, quatre d’entres eux tombent un weekend : la Toussaint le dimanche 1er novembre, la Fête du travail le samedi 1er mai, la Victoire de 1945 le samedi 8 mai et l’Assomption le dimanche 15 août.

Quelques weekends prolongés sont automatiquement prévus avec des jours fériés les vendredis 25 décembre pour Noël et 1er janvier pour le nouvel An. Et si l’on pose les quatre premiers jours de la semaine, il sera possible d’avoir dix jours de repos d’affilés.

Dans deux autres cas, il sera malin de poser des jours de congés. L’Armistice du 11 novembre et la Fête nationale du 14 juillet tombent un mercredi, l’occasion de passer un weekend de cinq jours en posant deux jours de congés avant ou après ces jours fériés.