Quel menu pour le Nouvel An ? "J'ai foncé sur le foie gras mi-cuit"

REPORTAGE

"Un petit foie gras, il faut soigner le mal par le mal ! Allez, on a fait la première mi-temps, on va passer à la deuxième !" plaisante Yohann, un éleveur. Situé entre le fromage et les légumes, son stand, sur un petit marché de la capitale, fleure bon le poulet grillé. En ce dimanche, à deux jours du réveillon du Nouvel An, il présente à qui veut la recette phare de la fin 2019 : "des rôtis désossés de chapons et de poulardes farcis avec un peu de morilles et du foie gras."

L'incontournable foie gras

Alain a cédé pour la poularde. "Il faut la faire cuire au four pas trop chaud et assez longtemps pour ne pas dessécher le rôti", conseille-t-il. "Et le napper ensuite avec de la gelée à la fin de la cuisson." Ajoutez encore quelques pommes de terres grenailles ou faites plus sobre, comme Elisabeth : "Pour le Nouvel An, j'ai foncé sur le foie gras mi-cuit accompagné de confiture de figues et petites baies rouges sur des toasts chauds."

L'éleveur lui fait goûter un peu de foie gras avant qu'elle parte. "Un vrai régal, ça commence très bien !" se réjouit-elle. De bon augure pour le 31 décembre. Si les tables seront bien garnies ce soir-là, les commerçants aimeraient tout écouler dimanche. La deuxième semaine des vacances, les clients partent davantage et manquent au marché.