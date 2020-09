Que sait-on de l'attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de "Charlie Hebdo" ?

Une attaque s’est produite vendredi matin à Paris, près des anciens locaux du journal satirique Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement. Un homme a agressé deux personnes à l'arme blanche. Leur état est grave, il s'agit de deux salariés de la société de production Premières Lignes Télévision. Un premier suspect a été interpellé dans le quartier de Bastille : il aurait reconnu être l'agresseur. Une seconde personne a également été placée en garde à vue dans la foulée. Le parquet national antiterroriste a annoncé avoir été saisi.

Que s’est-il passé ?

La scène s’est produite vendredi vers 11h45, rue Nicolas Appert, près des anciens locaux de Charlie Hebdo, où se situe désormais Premières Lignes Télévision, la société de production à l’origine de Cash Investigation, l’émission d’Elise Lucet diffusée sur France 2. "On a entendu les cris d’une jeune femme, et en regardant par la fenêtre on a vu qu’elle était grièvement blessée. Mais l’agresseur n’était plus là", rapporte au micro d’Europe 1 Bernard Nicolas, l’un des journalistes de Premières Lignes Télévision. Un homme a également été attaqué. Dans les deux cas, il s’agit de salariés de la société de production.

Le parquet national antiterroriste a annoncé être saisi d'une enquête pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste". Celle-ci a été confiée à la brigade criminelle et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Que sait-on des victimes ?

Un premier bilan de la préfecture de police a fait état de quatre blessés, dont deux en "urgence absolue", avant d'être revu à la baisse à deux blessés graves. "Ce sont deux membres du personnel : une jeune femme qui travaille à l’accueil, et un responsable de post-production. Ils étaient en train de fumer une cigarette à l’extérieur lorsqu’ils ont été agressés", poursuit Bernard Nicolas. "Ce sont des images assez terrifiantes, des visages en sang. C’était impressionnant."

Le pronostic vital des deux victimes n’est pas engagé, précise encore la préfecture de police, ce qu'a confirmé le Premier ministre, Jean Castex, dépêché sur place. "Personne ne peut entrer dans les locaux sans le code d’entrée. Je pense que l’agresseur attendait que quelqu’un sorte et, un peu au hasard, a frappé", ajoute Bernard Nicolas.

Que sait-on des deux suspects interpellés ?

Un premier suspect, présenté comme l’agresseur potentiel, a été interpellé dans le secteur tout proche de la place de la Bastille vers 12h45. Il avait des traces de sang sur lui, selon des informations d’Europe 1. "J’ai vu certaines personnes rentrer dans le métro en courant et d’autres courir derrière, et je me suis dit 'peut-être que c’est lui'", a indiqué Mohamed, un témoin, sur Europe 1. "Et là j’ai vu une machette pleine de sang, enfin ce n’était pas une machette, c’était une petite hache comme celles qu’on utilise en cuisine, et j’ai tout de suite compris."

Le suspect dit avoir 18 ans et serait d’origine pakistanaise, il aurait déjà été interpellé en possession d'un couteau il y a plusieurs semaines à Paris, toujours selon nos informations.

Peu après 14 heures, une source judiciaire a annoncé à l'AFP qu'une seconde personne avait été placée en garde à vue. Son implication reste toutefois à déterminer. On peut parler "d’attaque terroriste", glisse une source policière.