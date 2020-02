Que prévoit Emmanuel Macron pour cette semaine dédiée à l’écologie ?

À l’approche des municipales, le "vert" devient tendance. Le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, entame une séquence écologie. Après un conseil de défense sur ce thème mercredi matin, le président se rendra en Haute-Savoie en milieu de semaine pour parler biodiversité. Europe 1 revient sur les projets du gouvernement en matière environnementale.

"Déployer un nouveau modèle écologique" était la promesse d'Emmanuel Macron lors de ses vœux du 31 décembre dernier. Mais depuis, ce sujet a été éclipsé, notamment par la grève contre la réforme des retraites. Les déplacements d’Emmanuel Macron pour l’inauguration d'un bus à hydrogène à Pau ou encore sa participation à la convention citoyenne sur le climat ont été empêchés. "On était sous pression, l'écologie était un peu en sourdine" reconnaît un proche d'Emmanuel Macron.

"On n’a pas oublié l’écologie"

Alors cette fois, l'Elysée veut se mettre au vert. Mercredi, un conseil de défense écologique aura lieu avec un programme chargé : plus d'aires protégées, des services publics plus "verts". Le chef de l’Etat se rendra, dès mercredi après-midi, dans la région du Mont-Blanc pour parler de sa préservation et inaugurer l'office français pour la biodiversité. Ce déplacement, "c'est une bonne piqûre de rappel pour montrer qu’on n’a pas oublié l'écologie", admet un conseiller ministériel, à mois des élections municipales.

Les Verts, qui dénoncent le cynisme d'Emmanuel Macron sur le sujet, pourraient remporter de nouvelles villes, aux municipales le 15 et 22 mars prochain, aux dépends de La République en Marche.