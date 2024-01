Que deviennent nos sapins de Noël une fois déposés sur le trottoir ?

Que deviennent les sapins naturels de Noël une fois récupérés ? Les fêtes sont passées et il est temps pour de nombreux Français de se débarrasser de leurs sapins. Pour ce faire, de nombreuses villes mettent en place des points de collecte. Europe 1 a accompagné une équipe de jardiniers municipaux dans le parc de Choisy, dans le 13e arrondissement de Paris. La seconde vie des sapins commence par un aller simple dans un broyeur.

En quelques secondes, la machine engloutit l'arbre. "Ce sont des couteaux qui tournent et qui broient le sapin. Il rentre dans le broyeur et 20 secondes après il ressort en petits morceaux", explique à Europe 1 Fabrice, le jardinier aux commandes de l'engin. Les copeaux sont ensuite répandus dans les massifs. Une mécanique bien huilée, qui permet de broyer, collecter et épandre directement sur place. "Au lieu de les jeter, nous les recyclons. On les broie et après on va remettre les copeaux dans les massifs pour protéger les plantes, puis au fil de l'année les restes du sapin finissent par se décomposer", explique la responsable de l'atelier broyage.

© Rafael Benabdelmoumene / Europe 1

Recyclage d'un sapin dans le parc de Choisy à Paris

1.000 sapins quotidiennement

Les semaines après les fêtes sont le pic d'activité pour les équipes de broyage. Quotidiennement, elles s'occupent en moyenne de 1.000 sapins. "Pendant le mois de janvier on ne fait que ça. On broie des points de collecte. Il y en a vraiment beaucoup, les gens aiment le recyclage donc nous sommes contents !", félicite Pauline, une jardinière. Si jamais vous déposez votre sapin sur un trottoir, vous vous exposez à une amende de 135 euros. L'année dernière, les conifères récupérés ont été transformés en 2.500 m3 de broyats.