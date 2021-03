Quand Olivier Dassault racontait l’esprit "pionnier" de son grand-père Marcel

ARCHIVES

Dans le cadre d'un portrait sur son grand-père Marcel Dassault, Christophe Hondelatte avait reçu en 2018 sur Europe 1 le député de l'Oise Olivier Dassault, décédé dans des circonstances tragiques dimanche et qui était aussi pilote. Il racontait comment son aïeul, grâce à une formidable "intuition", avait construit l'empire Dassault, dont lui-même était l'héritier, et comment ce parcours avait pu l'inspirer. "Lorsque j'ai fait l’École de l'air, je l'ai fait par devoir bien sûr, pour être ingénieur comme mon père et mon grand-père, mais aussi pour être pilote", confiait Olivier Dassault.

"Capitaines d'industrie" de père en fils

"Mon grand-père a toujours été intéressé par la technologie et par ce qui était nouveau. C'était un esprit très curieux", rapportait-t-il au micro d'Europe 1. "D'ailleurs, lorsqu'on a fondé Dassault Systèmes (un éditeur de logiciels, en 1981), il a dit trouver ça un peu étrange, mais il y a cru. Olivier Dassault décrivait un homme qui aimait "être sur le terrain".

Pendant la guerre de 14-18, Marcel Dassault s'est mis à fabriquer des hélices et a fini par connaître tous les avions de toutes les marques parce qu'il était obligé, pour fabriquer l'hélice, pour calculer sa taille, son diamètre, de demander les spécifications de l'avion. "On disait même qu'il avait sur son pardessus un centimètre et qu'il prenait les dimensions des autres avions. Mais il avait ce génie de l'aéronautique, cette formidable intuition d'invention. [...] Il aimait surtout non pas subir une commande, mais aller au devant. Créer le prototype qui était celui qui, il l'espérait, allait être commandé. L'argent était un moyen de pouvoir réaliser, continuer à réaliser ses rêves, continuer à fabriquer des avions. "C'était un pionnier. Il avait aussi l'âme d'un capitaine d'industrie, d'un dirigeant", assurait encore le petit-fils de l'homme d'affaires. Les mêmes mots qu'Emmanuel Macron a employés dimanche pour rendre hommage à Olivier Dassault.

"Être ingénieur comme mon grand-père"

Le refus de Marcel Dassault de collaborer avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde guerre mondiale lui avait permis de pouvoir redémarrer une entreprise et une vie d'avionneur tout de suite après la guerre. "Il avait toujours de très bonnes relations avec les syndicats. Il a toujours eu de très bonnes relations avec les communistes et il avait été le premier à faire la semaine de congés payés", rappelait Olivier Dassault. "Il a toujours été en avance et il donnait toujours plus que tous les autres à ses ouvriers, il avait compris que les faire participer aux résultats de l'entreprise était quelque chose de bien sur le plan humain."

L'emblème des Dassault, le trèfle à quatre-feuilles, est resté dans la famille après la mort de Marcel. En 2020, Olivier Dassault disait ceci à son sujet : "C'est aujourd'hui encore notre talisman, notre porte-bonheur familial, à mes frères et sœurs et moi; notre emblème. Nous avons constitué un groupe sur WhatsApp où nous communiquons tous ensemble et qui s'appelle le trèfle. Et le trèfle n'est fort que si ces quatre feuilles restent accrochées à la tige."