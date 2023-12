«Quand je vois que les travaux commencent, ça me rend folle» : nouvelle manifestation contre l'autoroute A69

Samedi, une nouvelle manifestation a eu lieu dans le Tarn contre le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, mais aussi contre les deux futures usines à bitume censées produire les 500.000 tonnes de revêtement nécessaire à sa construction. 1.500 personnes ont manifesté selon les organisateurs, 400 selon la préfecture.

Dans le cortège, des familles ont bravé la pluie et la boue pour défiler. La majorité du reste des opposants sont des habitués de ces manifestations contre l'A69. C'est le cas de Sophie et ce qu'elle souhaite pour Noël, selon sa pancarte, c'est l'abandon du projet autoroutier. "J'ai grandi là et je n'ai pas du tout envie de voir ça. Quand je passe et que je vois que les travaux commencent, ça me rend folle. Du coup, je me sens obligée d'être là. C'est une défense du territoire", estime-t-elle.

"Tout le monde en a marre"

Moins d'une heure après le départ, des manifestants habillés de combinaisons blanches sont sortis de l'itinéraire prévu pour bifurquer vers Puylaurens et envahir le site de la future centrale à bitume dédié à l'A69. Un site qui met en danger de nombreux enfants à cause de la pollution, selon le militant Thomas Brail. "Plus de 4.000 enfants vont être impactés avec ces deux usines à bitume. Il y a des écoles qui vont être touchées. Ça a été fait en douce et tout le monde en a marre", insiste-t-il.

Après des tirs de bombe lacrymogène par les forces de l'ordre pour faire évacuer la future centrale à bitume, la fin de la manifestation s'est faite dans le calme.