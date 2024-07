«Quand ils sont là, c'est pour foutre le bordel», près de Sainte-Soline, riverains et commerçants se barricadent

La crainte des violences toujours vive dans les Deux-Sèvres. Certains riverains et commerçants, près de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, redoutent des débordements liés à la contestation autour des mégabassines, ces réserves d'eau contestées par plusieurs associations écologistes. 3.000 policiers et gendarmes sont sur place et font notamment face à plusieurs centaines de black blocs, disent-ils.

À quelques heures de la mobilisation, entre 5.000 et 6.000 militants ont déjà pris place sur le Village de l'eau, gigantesque site de dix hectares dans la petite commune de Melle, à quelques kilomètres de Sainte-Soline. Parmi ces participants, on recense 10% de black blocs et plus de 130 fichés S, indiquent les autorités.

"Des gens ont brûlé la pelleteuse d'un entrepreneur"

Autant dire que les 3.000 forces de l'ordre ne seront pas de trop, les commerçants, dans les villages alentours, fermeront leurs portes à partir de ce jeudi soir et pour tout le week-end. Même appréhension pour les riverains, à l'image de René qui habite à proximité d'un projet de mégabassine et qui a déjà eu des dégâts près de chez lui par le passé. "Il y a deux ans, lors de la première manifestation, des gens ont brûlé la pelleteuse d'un entrepreneur tout près. Tous ces gens-là brûlent la nuit, mais pas le jour. Ils n'attendent pas qu'il y ait du monde devant. Quand ils sont là, on sait qu'ils sont là pour foutre le bordel, ça, c'est sûr."

Pour endiguer cette menace décrite par René, les contrôles ont continué ce jeudi aux abords du site situé à Melle et des armes par destination ont à nouveau été saisies par les forces de l'ordre.