Propriétaires : les solutions pour louer en colocation

Une fois que l’on a réalisé un investissement locatif, les premières questions arrivent. A qui louer ? Quelle est la solution la plus rentable ? La plus simple ? La plateforme de logement Studapart est là pour guider les propriétaires bailleurs vers les meilleures solutions pour louer en colocation, et ainsi rentabiliser au mieux leur investissement. Car avant de mettre son bien en location, il est important d’être bien renseigné sur les différentes options existantes.

Les bases de la colocation

Posons le décor. Une colocation est un logement loué en tant que résidence principale à plusieurs personnes à la fois. Il faudra un minimum de deux personnes habitant le logement, mais n’étant pas liées par le mariage ou le PACS.

Si le logement remplit les conditions requises sur les surfaces (minimum neuf mètres carrés pour une chambre, minimum 16 mètres carrés au total, auxquels s’ajoutent les chambres…), cela permet aux locataires concernés de bénéficier de l’aide personnalisée au logement.

Les propriétaires doivent veiller à prendre de l’avance dans la recherche des nouveaux colocataires si l’un d’eux prévoit de quitter le logement, et donc d’actualiser l’annonce au fur et à mesure des entrées et sorties.

Comment louer en colocation ?

A la différence d’une simple location, il existe plusieurs options pour la rédaction du bail de colocation.

Le bail unique de colocation, tout d’abord, implique que les colocataires signent un seul et même bail avec tous leurs noms figurant dessus. Les colocataires se partageront la somme du loyer et seul l’un d’entre eux sera chargé de le remettre au propriétaire. Il est conseillé d’insérer une clause de solidarité dans le bail de location afin d’assurer la responsabilité de tous les colocataires même lors d’un départ.

Le plus répandu est le bail individuel de colocation : il est similaire à un bail de location ordinaire mais il faut y faire figurer les parties communes mises à disposition des colocataires ainsi que la chambre dont ils auront un usage privatif.

Pour une colocation optimale et rentable

Un logement avec plusieurs chambres sera plus rentable s’il est loué en colocation, car la somme des différents loyers par colocataire peut s’avérer supérieure au loyer habituellement demandé à un ménage marié ou une famille. Pour éviter la vacance locative, mieux vaut privilégier les villes étudiantes où les colocations se font de plus en plus et où les demandes ne cessent d’augmenter.

Pour trouver rapidement et gratuitement des locataires fiables, Studapart travaille avec plus de 160 écoles partout en France. Véritable atout au fil du processus de recherche, Studapart propose des profils adaptés aux différents critères des bailleurs. Par ailleurs, pour se protéger des risques de loyers impayés ou dégradations, la plateforme met à disposition sa garantie loyers impayés, allant jusqu’à 96 000€. Annonces vérifiées, démarches simplifiées… une expérience de location plus efficace et sereine.