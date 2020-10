Professeur décapité : des milliers de personnes rassemblées à Paris

Des milliers de personnes se sont rassemblées, dimanche, à Paris place de la République pour rendre hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire décapité vendredi dans les Yvelines. Brandissant des pancartes "non au totalitarisme de la pensée" ou "je suis prof", ils saluaient dans le calme la mémoire de cet enseignant assassiné après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.

Rassemblement en nombre place de la République à Paris, contre la haine et la censure, pour la liberté d’expression. Suite à l’assassinat de l’enseignant #samuelpaty#jesuischarlie photo @CorentinFohlen@DivergencePhotopic.twitter.com/P8qQwoTRnA — Corentin Fohlen (@CorentinFohlen) October 18, 2020

"Tout ça pour ça"

"Je suis Samuel", "Liberté d'expression, liberté d'enseigner", scandaient des personnes sur place. De longs applaudissements étaient régulièrement entendus. Le Premier ministre Jean Castex, la maire de Paris Anne Hidalgo, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon étaient sur place.

Autour de la statue de la place de la République, qui continuait à se remplir, certains brandissaient des drapeaux tricolores, d'autres des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "il fait sombre au pays des lumières" "je suis musulman, je suis contre la violence, je suis pour la liberté d'expression", "je suis enfant de prof" ou encore "je suis prof".

Un homme a joué la chanson de Hugues Auffray "Adieu Monsieur le professeur" à la guitare, que chantaient de nombreuses personnes réunies autour de lui. Des Marseillaise étaient également entonnées. Certains manifestants portaient des pancartes où étaient affichées des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo. La Une du journal satirique "Tout ça pour ça", publiée début septembre à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de 2015 et qui reprenait les caricatures, était également brandie par certains.

Un manifestant brandit une série de Unes et de dessins publiés dans Charlie Hebdo #SamuelPatypic.twitter.com/MoJsFmeLM4 — Paul chaulet (@chaulet_paul) October 18, 2020

"Je suis là comme prof, comme maman, comme française et comme républicaine", a affirmé Virginie, professeure de musique en région parisienne.

Guigané, 34 ans et médiatrice socio-culturelle en Essonne, porte son fils de 4 ans sur les épaules. Elle est là pour rendre hommage à Samuel Paty, et "s'indigner contre cet acte odieux et affreux". "Il ne faut pas que cette violence s'installe et devienne notre quotidienn ni qu'on s'y habitue", affirme-t-elle. Véronique, en doudoune, enseignante en conservatoire, est venue avec son mari mais sans leurs enfants adolescents. "Ils avaient peur de venir", a-t-elle dit. Pour elle, "il est temps de se manifester".

Castex, Mélenchon, Précresse, Hidalgo...

De l'extrême gauche à quelques représentants de la droite, plusieurs responsables politiques ont participé, dimanche, aux rassemblements organisés au surlendemain de la décapitation d'un enseignant dans les Yvelines, mais pas toujours dans un climat d'union.

Le Premier ministre Jean Castex s'est lui-même rendu au rassemblement place de la République à Paris.

Ceint d'une écharpe tricolore et entouré de plusieurs députés de son parti, le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a déclaré devant la presse qu'il était "de notre devoir à nous républicains d'être présents" à ce rassemblement dans la capitale, alors que "le but de ces criminels est de nous diviser". Mais "le gouvernement devrait se poser des questions" sur ce qui a pu conduire à l'assassinat de Samuel Paty, a-t-il ajouté.

Les patrons du PS, Olivier Faure, et d'Europe-Ecologie-Les Verts, Julien Bayou, ont également annoncé leur présence. La maire de Paris Anne Hidalgo de même. La présidente de la région Ile-de-Paris Valérie Pécresse (ex-LR) a indiqué venir "place de la République soutenir nos enseignants frappés dans leur chair", sur Twitter. "Mais je récuse à tous ceux qui ont été de tous les défilés et de toutes les pétitions avec les islamistes le droit de se donner bonne conscience et s'exonérer de toute responsabilité en manifestant", a-t-elle ajouté, en référence à l'extrême gauche.

A peine 15H et déjà une foule immense à République pour rendre hommage à Samuel Paty. #Republiquepic.twitter.com/NQNkogMUe4 — Remy Buisine (@RemyBuisine) October 18, 2020

"Trop d'attaques sans vraies ripostes"

De leur coté, des responsables LR n'ont pas prévu d'être présents. "Il y a eu trop d'attaques sans vraies ripostes. Trop de marches suivies de trop de reculs. Trop d'hommages sans courage", a ainsi tweeté le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau.

Côté Rassemblement national, "il y aura des militants , sympathisants et adhérents" dans les manifestations mais pas de responsables. Ceux-ci "sont dans l'action politique, travaillent à quelque chose de plus concret et en ont un peu marre de la 'politique de la bougie'", a-t-on indiqué au parti.